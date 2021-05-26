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Людмила Грубник |

Пришлось вернуться: Польша не пропустила самолет авиакомпании Белавиа

авіакатастрофа індонезія

Польша не пустила в свое воздушное пространство самолет авиакомпании Белавиа.

26 мая судно рейса EW-400PO направлялось из Минска в Барселону.

Самолет вылетел из столицы Беларуси в 13.29, он должен был прибыть в Барселону в 16.15.

Однако влететь на территорию Польши судно не смогло. По информации польского регулятора, рейс не допустили в воздушное пространство страны.

Из-за этого он развернулся над Брестской областью и стал кружить в воздухе.

Минск-Барселона

После нескольких кругов самолету пришлось возвращаться в Минск.

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Инцидент с самолетом Ryanair

После экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске, который летел из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича, ряд стран ввели меры против Беларуси.

В частности, они закрыли воздушное пространство для авиакомпаний страны.

Подробнее о закрытие воздушного пространства для Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: Радыё Свабода

Фото: Depositphotos

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