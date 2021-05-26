Це небезпечно: EASA рекомендувало авіаперевізникам уникати неба над Білоруссю

Авиакомпаниям из Европейского Союза и других стран, которые совершают полеты в ЕС, рекомендовано избегать вхождения в воздушное пространство Беларуси.
Соответствующее решение на своем сайте обнародовал Европейский авиарегулятор (EASA).
Согласно решению регулятора, пролет над Беларусью – небезопасен. Пользоваться небом над этой страной стоит лишь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств и ЧП.
— Обстоятельства инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair вызывают серьезные сомнения в том, что Беларусь уважает международные правила, — сказано в заявлении EASA.
Кроме того, грузоперевозчик Alitalia принял решение изменить маршруты своих рейсов, чтобы избежать пролета над Беларусью.
Запрет посадки белорусских самолетов в ЕС
Вчера на саммите глав государств Евросоюза был согласован запрет белорусским авиакомпаниям на осуществление рейсов в аэропорты ЕС.
Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовано избегать вхождения в воздушное пространство Беларуси.
Однако постановление не вступит в силу до тех пор, пока не будет одобрено Советом ЕС на уровне министров.