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Дмитро Кудрявцев |

Це небезпечно: EASA рекомендувало авіаперевізникам уникати неба над Білоруссю

Це небезпечно: EASA рекомендувало авіаперевізникам уникати неба над Білоруссю

Авиакомпаниям из Европейского Союза и других стран, которые совершают полеты в ЕС, рекомендовано избегать вхождения в воздушное пространство Беларуси.

Соответствующее решение на своем сайте обнародовал Европейский авиарегулятор (EASA).

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Согласно решению регулятора, пролет над Беларусью – небезопасен. Пользоваться небом над этой страной стоит лишь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств и ЧП.

— Обстоятельства инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair вызывают серьезные сомнения в том, что Беларусь уважает международные правила, — сказано в заявлении EASA.

Кроме того, грузоперевозчик Alitalia принял решение изменить маршруты своих рейсов, чтобы избежать пролета над Беларусью.

Запрет посадки белорусских самолетов в ЕС

Вчера на саммите глав государств Евросоюза был согласован запрет белорусским авиакомпаниям на осуществление рейсов в аэропорты ЕС.

Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовано избегать вхождения в воздушное пространство Беларуси.

Однако постановление не вступит в силу до тех пор, пока не будет одобрено Советом ЕС на уровне министров.

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