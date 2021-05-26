Связанное с РФ PR-агентство предлагало блоггерам деньги за фейки о Pfizer

Рекламное агентство Fazze, которое связано с Россией, предлагало французским и немецким блоггерам распространить за деньuи фейковую информацию о вакцине Pfizer/BioNTech.
Лидеры мнений должны были сообщить своей аудитории, что препарат якобы является причиной сотен смертей по всему миру.
Блоггеры, которые занимаются вопросами здравоохранения и науки, должны были объяснить своим зрителям, что смертность после прививки вакциной производства Pfizer в три раза превышает аналогичный показатель препарата AstraZeneca.
Лидеров мнений попросили рассказать, что средства массовой информации игнорируют эту тему и возмутиться фактом закупки вакцины Pfizer правительствами разных стран, несмотря на ее опасность для здоровья.
Кроме того, они должны были также разместить ссылку на статьи в Le Monde, Reddit и Ethical Hacker об утечке данных, подтверждающей эту информацию. Их якобы похитили российские хакеры из Европейского агентства по лекарственным средствам.
При этом в статье нет ни единого слова о показателях смертности.
Скриншоты, подтверждающие факт заказа опубликованы, популярным научным видеоблоггером из Франции Лео Грассе, на которого подписано почти 1,2 млн человек.
Он отметил, что бюджет рекламной кампании – огромен, однако Fazze отказалась ее называть заказчика.
Грассе также отметил, что запрос PR-агентства удивительным образом совпадает с сообщением на официальном аккаунте российской вакцины Спутник-V.
ЕС подписало новый контракт с Pfizer/BioNTech
Ранее Евросоюз подписал новый контракт с Pfizer/BioNTech на закупку 1,8 млрд доз вакцины против коронавируса.
Поставка препарата должна происходить в период с конца 2021 года по 2023 год.
Согласно условиям договора, производство вакцины должно базироваться в ЕС.