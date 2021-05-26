Сообщений не получали: в Украэрорухе опровергли слова Лукашенко

Во время выполнения рейса ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс органы обслуживания воздушного движения Украэроруха не получали никаких сообщений о нестандартной ситуации на борту и запросов относительно изменения плана полета. Об этом сообщил глава предприятия Андрей Ярмак.

— Во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины, который состоялся 23 мая 2021 года, предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно данному плану полета и в соответствии с установленными правилами и процедурами. Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения Украэроруха ни из каких источников не поступало, — сказал он.

По словам Ярмака, в районе Львовской полетной информации самолет находился 25 минут, а радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме, как это предусмотрено стандартами и рекомендованной практикой ИКАО.

Захват самолета Ryanair

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в аэропорту Минска, когда он находился в воздушном пространстве Беларуси. Экипажу самолета поступило сообщение о заминировании, а для сопровождения судна в небо подняли истребитель МиГ-29.

На борту лайнера был белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту Минска.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В ответ на такие действия самопровозглашенного президента Беларуси ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпании воздержаться от полетов через Беларусь.

“Оправдание” Лукашенко

26 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что аэропорты Киева, Львова и Вильнюса якобы отказались принимать самолет из-за информации о минировании. Поэтому Лукашенко распорядился посадить его в Минске.

— Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев? Почему те, кто сейчас такой страждущий и навзрыд вопит, не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске? — заявил он.

Также Лукашенко заявил, что сообщение о минировании якобы поступило из Швейцарии.