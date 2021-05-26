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Дмитро Кудрявцев |

Протестующие сожгли Дворец правосудия на западе Колумбии

Пожар в Тулуа

В колумбийском городе Тулуа, который расположен в западном департаменте Валье-дель-Каука, участники массовых акций протеста сожгли Дворец правосудия.

В результате инцидента, который произошел в ночь с 25 на 26 мая, никто не пострадал.

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По предварительным данным, группа протестующих подожгла здание, где проводятся судебные разбирательства и не пропускали к нему пожарных.

В свою очередь министр юстиции Колумбии Уилсон Руис назвал происшествие террористическим актом.

— Они пытаются посеять хаос и страх. Такие действия нельзя квалифицировать как акт вандализма. Мирный протест – законен, но применение насилия – это преступление, — сказал Руис.

Кроме того, поджог Дворца правосудия осудил и генпрокурор Франсиско Барбоса.

По его словам, судебную власть Колумбии необходимо уважать, поскольку люди, которые являются ее представителями – служат народу Колумбии и защищают основные права граждан.

Протесты в Колумбии начались 28 апреля из-за налоговой реформы. Массовые беспорядки происходили в Боготе, Кали, Медельине и других городах.

На сегодняшний день в результате протестов пострадали уже более двух тысяч человек, из которых минимум 42 – погибли.

Правительство согласилось внести изменения в налоговое законодательство, а министр финансов подал в отставку, но протесты это не остановило.

Взрыв бензовоза в Колумбии

В прошлом году на севере Колумбии взорвался бензовоз неподалеку от города Пуэбло-Вьехо .

В результате происшествия погибли семеро местных жителей, еще четыре десятка получили ранения разной степени тяжести.

Люди столпились у перевернувшегося бензовоза, пытаясь отлить топливо, но в этот момент цистерна загорелась, после чего прогремел взрыв.

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