Протестующие сожгли Дворец правосудия на западе Колумбии

В колумбийском городе Тулуа, который расположен в западном департаменте Валье-дель-Каука, участники массовых акций протеста сожгли Дворец правосудия.

В результате инцидента, который произошел в ночь с 25 на 26 мая, никто не пострадал.

По предварительным данным, группа протестующих подожгла здание, где проводятся судебные разбирательства и не пропускали к нему пожарных.

В свою очередь министр юстиции Колумбии Уилсон Руис назвал происшествие террористическим актом.

— Они пытаются посеять хаос и страх. Такие действия нельзя квалифицировать как акт вандализма. Мирный протест – законен, но применение насилия – это преступление, — сказал Руис.

Кроме того, поджог Дворца правосудия осудил и генпрокурор Франсиско Барбоса.

По его словам, судебную власть Колумбии необходимо уважать, поскольку люди, которые являются ее представителями – служат народу Колумбии и защищают основные права граждан.

Протесты в Колумбии начались 28 апреля из-за налоговой реформы. Массовые беспорядки происходили в Боготе, Кали, Медельине и других городах.

На сегодняшний день в результате протестов пострадали уже более двух тысяч человек, из которых минимум 42 – погибли.

#SOSTuluá En Tuluá, en un acto criminal incendian el Palacio de Justicia Municipal. ¿A quién le interesa esto? No cesan los ataques contra la institucionalidad de unos pocos que buscan doblegar el Estado. Necesitamos retomar la autoridad y el orden. pic.twitter.com/NPjsA4y5j4 — Gabriel Velasco Ocampo (@gabrieljvelasco) May 26, 2021

Правительство согласилось внести изменения в налоговое законодательство, а министр финансов подал в отставку, но протесты это не остановило.

Взрыв бензовоза в Колумбии

В прошлом году на севере Колумбии взорвался бензовоз неподалеку от города Пуэбло-Вьехо .

В результате происшествия погибли семеро местных жителей, еще четыре десятка получили ранения разной степени тяжести.

Люди столпились у перевернувшегося бензовоза, пытаясь отлить топливо, но в этот момент цистерна загорелась, после чего прогремел взрыв.