Эстония, Франция и Ирландия созывают 26 мая срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Обсуждение будет неформальным и состоится за закрытыми дверями.

В связи с этим никто из стран-представителей в Совбезе не сможет выступить против заседания.

По словам пресс-секретаря верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла, представителей организации беспокоит безопасность Романа Протасевича.

– Мы хотим получить гарантии, что к нему относятся человечно и не применяют пытки. Его появление на телевидении не было убедительным, учитывая очевидные синяки на лице. Есть вероятность, что “признание” в серьезных преступлениях были произнесены под принуждением, – отметил спикер.

Задержание Протасевича

24 мая в Беларуси обнародовали видео с задержанным основателем оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

Мужчина опроверг слухи о том, что находится в реанимации и сообщил, что дает показания по факту организации массовых беспорядков в Белоруссии.

Впоследствии заместитель главы министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что на лице Протасевича видны следы побоев.

Немедленно освободить белорусского оппозиционера требуют Украина, Евросоюз, Соединенные Штаты, Канада и другие страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что ситуация в Минске требует международного расследования.

Романа Протасевича вместе с его девушкой Софией Сапегой задержали 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Подробнее о задержании Протасевича читайте в материале Фактов ICTV.