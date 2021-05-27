Расследование авиакатастрофы МН17 продлится пока не будет прогресса — следователь

Расследование дела о сбивании пассажирского самолета рейса МН17 будет продолжаться до тех пор, пока следствию не удастся достичь прогресса.

Об этом сообщила руководитель следственной группы по делу Дигна ван Бутзелар, отметив, что сейчас следователи работают над тем, чтобы установить тех, кто непосредственно нажал на кнопку и тех, кто распорядился доставить Бук, которым сбили самолет, в Украину.

— Мы работаем над этим, пока не достигаем прогресса. Маленькими шагами, но мы все-таки продвигаемся вперед. Конечно, может наступить момент, когда мы должны будем остановиться, но по состоянию на сейчас мы продвигаемся. Да, у нас есть прогресс в расследовании, — отметила она.

Авиакатастрофа МН17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам Куала-Лумпур, сбили в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года ракетой, выпущенной с оккупированной территории.

Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Судебный процесс по делу о сбитом МН17 начался 9 марта 2020 года.

26 мая судьи и адвокаты исследовали обломки самолета. Этот визит был необходим для того, чтобы суд имел возможность сделать наблюдения по делу о катастрофе МН17. Позже они могут быть использованы в качестве доказательств обвинения или оправдания.