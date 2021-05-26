Привитым гражданам Южной Кореи разрешат ходить без медицинских масок

Жители Южной Кореи с июля смогут ходить по улице не надевая медицинских масок в случае, если им была введена первая доза вакцины от коронавируса.

Соответствующее решение было принято правительством, сообщил премьер-министр Ким Бу Гем.

Он отметил, что Министерство здравоохранения в конце сентября полностью пересмотрит меры по борьбе с Covid-19.

По прогнозам главы Кабмина, к этому моменту должно быть вакцинировано более 70% жителей Южной Кореи.

— Мы рассмотрим ослабление правил использования индивидуальных средств защиты в помещениях после достижения коллективного иммунитета, — заявил Ким Бу Гем.

На данный момент как минимум одну дозу препарата получили 1,9 млн граждан. Это примерно четыре процента населения страны, в которой проживают 52 миллиона человек.

Ослабление карантина в Эстонии

Накануне правительство Эстонии приняло решение ослабить карантинные ограничения с 31 мая.

Жители страны смогут собираться компаниями более двух человек, а также проводить мероприятия в помещениях с участием до 25 человек.

Кроме того, с 14 июня можно будет заполнять половину зала в театрах, кино и религиозных учреждениях.