В Австрии одобрили законопроект, внедряющий так называемый “зеленый пропуск”, где будет указана информация о состоянии здоровья граждан и о коронавирусе.

Парламент страны принял это решение, не дожидаясь других государств ЕС.

Его будут выдавать гражданам после подтверждения информации о проведении вакцинации против коронавируса, негативного теста на Covid-19 или же справки о выздоровлении от болезни.

Владельцы пропуска получат доступ к ресторанам, гостиницам и культурным заведениям.

Паспорт о вакцинации против коронавируса

Европа находится в шаге от утверждения паспорта о вакцинации от коронавируса.

С начала обсуждения проекта его сторонники говорили о возможности возродить туризм, противники — о нарушении прав человека.

Подробнее о введении паспортов вакцинации против коронавируса читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Euractiv