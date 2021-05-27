PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Грубник |

Австрия утвердила Covid-сертификаты, не дожидаясь решения ЕС

паспорт вакцинації

В Австрии одобрили законопроект, внедряющий так называемый “зеленый пропуск”, где будет указана информация о состоянии здоровья граждан и о коронавирусе.

Парламент страны принял это решение, не дожидаясь других государств ЕС.

Его будут выдавать гражданам после подтверждения информации о проведении вакцинации против коронавируса, негативного теста на Covid-19 или же справки о выздоровлении от болезни.

Владельцы пропуска получат доступ к ресторанам, гостиницам и культурным заведениям.

Паспорт о вакцинации против коронавируса

Европа находится в шаге от утверждения паспорта о вакцинации от коронавируса.

Читайте
Шмыгаль уточнил сроки введения Covid-паспортов в Украине

С начала обсуждения проекта его сторонники говорили о возможности возродить туризм, противники — о нарушении прав человека.

Подробнее о введении паспортов вакцинации против коронавируса читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Euractiv

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка