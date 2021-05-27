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Анастасія Рогожінська |

Байден призвал принять закон о жестком контроле за огнестрельным оружием

Джо Байден

46-й президент США Джо Байден, раскритиковав законодательство о продаже оружия, призвал Конгресс положить конец эпидемии насилия с применением огнестрельных средств в стране.

Это произошло после стрельбы в Сан-Хосе штата Калифорния, в результате которой погибли восемь человек.

— Я еще раз призываю Конгресс принять немедленные меры и прислушаться к призыву американского народа, в частности большинства владельцев оружия, помочь положить конец этой эпидемии насилия с применением оружия в Америке, — заявил он.

Президент США назвал стрельбу в штате Калифорния ужасной трагедией, подробностей которой до сих пор нет.

Также он приказал приспустить флаги на государственных зданиях из-за массовых стрельб в Калифорнии, Атланте, в продуктовом магазине в Боулдере (штат Колорадо), в Рок-Хилле (Южная Каролина), на предприятии FedEx в Индиане.

По его словам, госсимвол снова будет приспущен в память о жертвах трагедии.

Кроме того, американский лидер отметил, что в Штатах продажа огнестрельного оружия установила рекорд. Это привело к резкому увеличению преступлений с применением оружия за последний год.

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В то же время спикер Конгресса Нэнси Пелоси призвала принять несколько законопроектов о предотвращении насилия с применением оружия и усилении контроля за его оборотом.

— Кризис насилия с применением огнестрельного оружия причиняет непостижимые страдания и боль семьям, ежегодно унося ошеломляющее число в 40 тыс. американских жизней, — заявила она.

Стрельба в Калифорнии

Недавно в городе Сан-Хосе сотрудник железнодорожной станции открыл стрельбу. Он убил восемь человек и ранил еще несколько человек.

Инцидент произошел возле станции техобслуживания, где хранятся несколько легких железнодорожных поездов.

Источник: White House

Фото: Dreamstime

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