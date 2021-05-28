COVAX может столкнуться с острой нехваткой вакцин этим летом — ВОЗ

Всемирная инициатива COVAX может столкнуться с острой нехваткой вакцин этим летом из-за сильной вспышки инфекции в Индии.

О возможной нехватке 190 млн доз препаратов сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Читайте Ученые установили причину возникновения тромбоза после вакцинации AstraZeneca и Johnson

В организации отметили, что ни разу с начала пандемии не испытывали такой острой необходимости смотреть в будущее и не опираться на разрозненные достижения.

Отмечается, что резкий рост заболеваемости в Индии повлиял на поставку вакцин в рамках COVAX уже во втором квартале 2021 года.

— Если мы не решим текущий срочный дефицит, последствия могут быть катастрофическими, — отметили в ВОЗ.

Дефицит кислорода

Участники коалиции Каждое дыхание на счету пришли к выводу, что в мире назревает острый дефицит кислорода.

По заключению организации, с недостатком кислорода столкнулись десятки стран, в частности Непал, Иран и Южная Африка.

Это дефицит вызван ростом количества случаев заболевания Covid-19 и медленными темпами вакцинации.