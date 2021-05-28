COVAX может столкнуться с острой нехваткой вакцин этим летом — ВОЗ

Всемирная инициатива COVAX может столкнуться с острой нехваткой вакцин этим летом из-за сильной вспышки инфекции в Индии.
О возможной нехватке 190 млн доз препаратов сообщила Всемирная организация здравоохранения.
В организации отметили, что ни разу с начала пандемии не испытывали такой острой необходимости смотреть в будущее и не опираться на разрозненные достижения.
Отмечается, что резкий рост заболеваемости в Индии повлиял на поставку вакцин в рамках COVAX уже во втором квартале 2021 года.
— Если мы не решим текущий срочный дефицит, последствия могут быть катастрофическими, — отметили в ВОЗ.
Дефицит кислорода
Участники коалиции Каждое дыхание на счету пришли к выводу, что в мире назревает острый дефицит кислорода.
По заключению организации, с недостатком кислорода столкнулись десятки стран, в частности Непал, Иран и Южная Африка.
Это дефицит вызван ростом количества случаев заболевания Covid-19 и медленными темпами вакцинации.