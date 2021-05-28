Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

COVAX может столкнуться с острой нехваткой вакцин этим летом — ВОЗ

вакцина, вакцинація

Всемирная инициатива COVAX может столкнуться с острой нехваткой вакцин этим летом из-за сильной вспышки инфекции в Индии.

О возможной нехватке 190 млн доз препаратов сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Читайте
Ученые установили причину возникновения тромбоза после вакцинации AstraZeneca и Johnson

В организации отметили, что ни разу с начала пандемии не испытывали такой острой необходимости смотреть в будущее и не опираться на разрозненные достижения.

Отмечается, что резкий рост заболеваемости в Индии повлиял на поставку вакцин в рамках COVAX уже во втором квартале 2021 года.

— Если мы не решим текущий срочный дефицит, последствия могут быть катастрофическими, — отметили в ВОЗ.

Дефицит кислорода

Участники коалиции Каждое дыхание на счету пришли к выводу, что в мире назревает острый дефицит кислорода.

По заключению организации, с недостатком кислорода столкнулись десятки стран, в частности Непал, Иран и Южная Африка.

Это дефицит вызван ростом количества случаев заболевания Covid-19 и медленными темпами вакцинации.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка