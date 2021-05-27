Эстонская ежедневная общественно-политическая газета Postimees в четверг, 27 мая, вышла в цветах бело-красно-белого флага Беларуси. В таких же цветах теперь веб-страница издание.

— Хорошим примером является решение Латвии заменить государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг во время чемпионата мира по хоккею, — говорится в передовой статье.

Также в ней отмечается, что Послание Postimees Александру Лукашенко и его автократическому режиму одно: мы за демократию и свободную прессу в Беларуси! Пусть это знание вселит мужество и энтузиазм в народ и прессу этой страны, которые не должны жить в страхе.

В Риге возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где подняли флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси заменили на исторический бело-красно-белый. Это произошло в понедельник, 24 мая.

По словам городского главы Риги Мартиньш Стакиса, этот жест является инициативой Рижской думы, которую ей доверила оппозиция Беларуси. Целью таких действий является выражение поддержки всем, кто является жертвой репрессий со стороны режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Читайте В Швейцарии ответили на заявление Лукашенко о минировании самолета

Спустя несколько часов после замены флагов МИД Беларуси объявило о высылке посла Беларуси в Латвии в Минск.

Захват самолета Ryanair

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в аэропорту Минска, когда он находился в воздушном пространстве Беларуси. Экипажу сообщили о заминировании, а для сопровождения судна в небо подняли истребитель МиГ-29.

На борту лайнера был белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Основателя канала Nexta и его девушку задержали в аэропорту Минска.

В ответ на такие действия ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

Украина приняла решение с 26 мая прекратить авиасообщение с Беларусью, а украинским самолетам запретить осуществлять полеты в воздушном пространстве РБ.

Источник: Postimees

Фото: Adam Rang