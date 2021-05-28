Международная организация гражданской авиации будет расследовать посадку самолета Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ІСАО) решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.

Об этом сообщил министр транспорта Ирландии Иамон Райан, приветствовав это решение. К проведению расследования призвали министры Ирландии, Польши и Литвы.

Оно должно выяснить, нарушили ли во время экстренной посадки самолета нормы международного права или установленные нормы и практики гражданской авиации.

— Мы полностью поддерживаем решение ІСАО провести прозрачное и независимое расследование инцидента в Беларуси и приветствуем поддержку наших международных коллег в обеспечении этого. Эти неприемлемые действия были нападением на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизни пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС, — отметил министр.

Промежуточный отчет по этому делу Международная организация гражданской авиации должна доставить до 25 июня.

Посадка самолета в Минске

23 мая в Минске экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair. Борт направлялся из Афин в Вильнюс, когда поступило сообщение о якобы его минировании.

Среди других пассажиров, в самолете находился Роман Протасевич — основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta. После посадки самолета он был задержан.

В Беларуси против Протасевича возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса.

Источник: Правительство Ирландии