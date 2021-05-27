В Литве хотят усилить защиту и охрану своих государственных границ, прилегающих с Беларусью.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. По ее словам, правительство намерено как можно скорее покрыть всю границу дополнительными видеокамерами.

— Я поручила подготовку плана, чтобы граница как можно быстрее была покрыта системой наблюдения, – заявила политик.

Министр уверяет, что для этого правительство найдет нужные финансовые ресурсы. По ее словам, сейчас видеокамеры могут охватить только 38% территории на границе с Беларусью.

В то же время чиновник отметила, что это обойдется стране примерно в €38 млн. Всего граница Литвы и Беларуси составляет 680 км.

Воздушное пространство Литвы

Правительство Литвы запретило авиаперевозчикам Беларуси летать в воздушном пространстве страны. Запрет вступил в силу сегодня ночью.

Первоочередно это касается белорусской авиакомпании Belavia. Такое решение приняли из-за инцидента, который произошел с самолетом Ryanair.

После сообщения о ложном минировании самолет принудительно посадили под сопровождением белорусского истребителя. Вскоре после посадки задержали Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, а также и его девушку Софию Сапегу.

Источник: Suprasti akimirksniu

Фото: МВД Литвы