ООН прогнозирует рекордно теплый год в пятилетний срок

В ближайшие пять лет с 90% вероятностью наступит рекордно теплый год в истории наблюдений. В частности, в самый жаркий год температура с 40% вероятностью может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.
Такой прогноз озвучила Всемирная метеорологическая организация (WMO) ООН.
Сейчас самым жарким годом считают 2016 год, однако до 2025-го ситуация может в корне измениться.
По прогнозам метеорологов, средняя температура на поверхности суши и моря с каждым годом в этот пятилетний период будет минимум на один градус повышаться.
А в самый жаркий период температура с 40% вероятностью может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.
Кроме того, в 2020 году средняя температура уже превышала базовые значения доиндустриального времени на 1,2 градуса.
Поэтому, прошлый год вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений.
Прогноз WMO основан на моделировании Метеорологического бюро Великобритании и исследователей климата в 10 странах мира, в частности США и Китая.
Приближение экологической катастрофы
В ООН сообщили, что 2020 год стал очередным беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катастроф.
Так, концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня.
В частности, это самый высокий уровень концентрации углекислого газа за 3 млн лет.
Источник: BBC