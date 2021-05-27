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Юлія Захарченко |

Происхождение Covid-19: в Китае заявили о политизации расследования

Происхождение Covid-19: в Китае заявили о политизации расследования

Посольство Китая в США заявило, что политизация происхождения коронавируса препятствует расследованию его первопричины.

По их мнению, некоторые политические силы зациклены на манипуляциях и игре в поиск виновных. Всемирная организация здравоохранения готовится начать вторую фазу исследований происхождения коронавируса.

По мнению посольства, по этой причине Китай находится под давлением. Многие люди выдвигают теорию о том, что вирус SARS-CoV-2 просочился из лаборатории в городе Ухань. Китай неоднократно отрицал ответственность лаборатории.

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Старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения Совета по международным отношениям в Вашингтоне Янчжун Хуанг сказал, что отсутствие открытости Китая стало основным фактором возрождения теории лабораторных утечек.

— Нет новых данных, чтобы доказать эту гипотезу. При расследовании причин пандемии действительно важно иметь прозрачность, чтобы укрепить доверие к результатам расследования, — заявил он.

Расследование происхождения Covid-19

Совместное исследование Китая и ВОЗ, опубликованное в марте, показало, что утечка коронавируса из лаборатории крайне маловероятна. Также есть версия, что вирус мог передаться от летучих мышей к человеку.

Китай в то же время продолжает указывать на возможность того, что Covid-19 возник в другой стране и проник через зараженные замороженные продукты или через торговые сети Юго-Восточной Азии.

Источник: CNA

Фото: Pexels

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