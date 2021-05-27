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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

Словакия запретила белорусским авиакомпаниям летать в их воздушном пространстве

Словакия запретила белорусским авиакомпаниям летать в их воздушном пространстве

Словакия отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, после которого задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Государство запретило белорусским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве Словакии. Также теперь этим авиаперевозчикам запрещено использовать аэропорты Словакии.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что это четкий ответ Словакии на недопустимые действия Беларуси.

— Словакия по решению руководства Европейского союза запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов для белорусских авиакомпаний, — подчеркнул политик.

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Задержание Протасевича и Сапеги

23 мая белорусские силовики задержали Романа Протасевича — журналиста, блогера и основателя Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским в Беларусе.

Вместе с ним была его девушка София Сапега, которую также задержали. Вскоре стало известно, что ее арестовали на два месяца по подозрению в якобы совершений нескольких преступлений.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это была спланированная операция спецслужб ради задержания Протасевича.

Дело в том, что самолет Ryanair, на борту которого была пара, принудительно посадили в Минске под сопровождением белорусского истребителя после сообщения о ложном минировании авиалайнера.

Мировые лидеры осудили действия Беларуси, а также запретили совершать полеты своим авиакомпаниям над государством. Среди таких стран это решение поддержала и Украина.

Фото: Pexels

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