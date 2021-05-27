Словакия отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, после которого задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
Государство запретило белорусским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве Словакии. Также теперь этим авиаперевозчикам запрещено использовать аэропорты Словакии.
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что это четкий ответ Словакии на недопустимые действия Беларуси.
— Словакия по решению руководства Европейского союза запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов для белорусских авиакомпаний, — подчеркнул политик.
Задержание Протасевича и Сапеги
23 мая белорусские силовики задержали Романа Протасевича — журналиста, блогера и основателя Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским в Беларусе.
Вместе с ним была его девушка София Сапега, которую также задержали. Вскоре стало известно, что ее арестовали на два месяца по подозрению в якобы совершений нескольких преступлений.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это была спланированная операция спецслужб ради задержания Протасевича.
Дело в том, что самолет Ryanair, на борту которого была пара, принудительно посадили в Минске под сопровождением белорусского истребителя после сообщения о ложном минировании авиалайнера.
Мировые лидеры осудили действия Беларуси, а также запретили совершать полеты своим авиакомпаниям над государством. Среди таких стран это решение поддержала и Украина.