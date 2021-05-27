Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке армянских военных перейти границу государств. По этой причине шестерых из них обезоружили и взяли в плен.

Также в Баку сообщают, что утром 27 мая обнаружили скопление боевой техники и армянских танков возле границ Азербайджана.

В Министерстве обороны Армении подтвердили о том, что их военнослужащих взяли в плен.

— Утром 27 мая во время проведения инженерных работ военнослужащие Азербайджана окружили и взяли в плен шесть военных ВС Армении, — рассказали в министерстве.

В Министерстве обороны Армении также сообщили, что делают все возможное, чтобы вернуть своих военнослужащих.

Армения и Азербайджан

Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября 2020 года — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий.

От сотни обстрелов пострадали мирные населенные пункты в государстве. В США заявили о намерениях примирить Армению и Азербайджан.

Источник: Министерство обороны Азербайджана