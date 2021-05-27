PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

Попытались пересечь границу: Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных

Нагірний Карабах

Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке армянских военных перейти границу государств. По этой причине шестерых из них обезоружили и взяли в плен.

Также в Баку сообщают, что утром 27 мая обнаружили скопление боевой техники и армянских танков возле границ Азербайджана.

В Министерстве обороны Армении подтвердили о том, что их военнослужащих взяли в плен.

— Утром 27 мая во время проведения инженерных работ военнослужащие Азербайджана окружили и взяли в плен шесть военных ВС Армении, — рассказали в министерстве.

Читайте
Военный переворот в Армении: последствия для страны и в чем выгода для РФ

В Министерстве обороны Армении также сообщили, что делают все возможное, чтобы вернуть своих военнослужащих.

Армения и Азербайджан

Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября 2020 года — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий.

От сотни обстрелов пострадали мирные населенные пункты в государстве. В США заявили о намерениях примирить Армению и Азербайджан.

Источник: Министерство обороны Азербайджана

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка