США не собирается возвращаться в Договор об открытом небе, сообщает Associated Press.

По данным агентства, администрация Байдена сообщила об этом России в преддверии встречи президентов двух стран.

Речь идет о Соглашении, которое было подписано 24 марта 1992 года представителями 23 государств.

Договор предусматривает беспрепятственное осуществление облета территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

РФ вышла из соглашения об открытом небе

19 мая стало известно, что депутаты государственной Думы проголосовали за выход Российской Федерации из Соглашения об открытом небе.

Свою решение РФ обосновала тем, что Соединенные Штаты вышли из Соглашения в ноябре 2020 года.

США в свою очередь заявили, что выходят из Соглашения из-за постоянного несоблюдения Россией своих обязательств.

В течение 2009-2020 годов РФ неоднократно грубо нарушала Договор, сокращая зоны его применения из-за оккупацию некоторых территорий Украины и Грузии.