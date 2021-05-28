Белорусская оппозиция собирает €11 млн на вознаграждение за арест Лукашенко

На вознаграждение за арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко белорусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать €11 млн.

Деньги собирают в рамках акции Все или ничего. Их смогут получить представители правоохранительных органов или гражданского общества, которые задержат Лукашенко.

Цепкало объяснил: система работает так, что средства сначала резервируются на счете тех, кто хочет сделать пожертвование. Только после того, как Александра Лукашенко арестуют, деньги перечислят на спецсчет, откуда их смогут получить люди, которые задержали самопровозглашенного президента.

Новые протесты в Беларуси

Со своей стороны, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала новые протесты в Беларуси, отметив, что действия власти привели к тому, что страна превратилась в черное пятно на карте мира.

По словам Тихановской, оппозиция приняла решение наращивать структуру партизанского движения внутри страны, а также стараться увеличивать международное давление и конкретные меры на действия Лукашенко.

На такие шаги оппозиция решила пойти после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили пассажирский самолет и задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.