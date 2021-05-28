Возле японских берегов столкнулись грузовое судно и танкер, трое людей пропали без вести.
Инцидент произошел во внутреннем море. Японское грузовое судно допустило столкновение с танкером-химовозом, который зарегистрирован на Маршалловых островах.
В результате столкновения грузовое судно спустя 2 часа 40 минут затонуло.
По данным береговой охраны, на борту японского судна находились 12 человек, спасли девятерых, трое — пропали без вести.
На борту танкера находились 13 моряков. Среди них пострадавших нет.
Происшествие с катером в Нигерии
В Нигерии перевернулся катер, который перевозил около 160 пассажиров.
В результате происшествия около 140 людей пропали без вести. Причиной происшествия могла стать перегрузка судна.
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Источник: NHK