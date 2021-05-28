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Людмила Грубник |

Возле берегов Японии столкнулись два судна, трое человек пропали

море

Возле японских берегов столкнулись грузовое судно и танкер, трое людей пропали без вести.

Инцидент произошел во внутреннем море. Японское грузовое судно допустило столкновение с танкером-химовозом, который зарегистрирован на Маршалловых островах.

В результате столкновения грузовое судно спустя 2 часа 40 минут затонуло.

По данным береговой охраны, на борту японского судна находились 12 человек, спасли девятерых, трое — пропали без вести.

На борту танкера находились 13 моряков. Среди них пострадавших нет.

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Источник: NHK

Фото: Pexels

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