Возле японских берегов столкнулись грузовое судно и танкер, трое людей пропали без вести.

Инцидент произошел во внутреннем море. Японское грузовое судно допустило столкновение с танкером-химовозом, который зарегистрирован на Маршалловых островах.

В результате столкновения грузовое судно спустя 2 часа 40 минут затонуло.

По данным береговой охраны, на борту японского судна находились 12 человек, спасли девятерых, трое — пропали без вести.

На борту танкера находились 13 моряков. Среди них пострадавших нет.

Происшествие с катером в Нигерии

В Нигерии перевернулся катер, который перевозил около 160 пассажиров.

В результате происшествия около 140 людей пропали без вести. Причиной происшествия могла стать перегрузка судна.

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Источник: NHK