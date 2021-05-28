Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Грубник |

Иранские власти преследовали и запугивали родственников жертв авиакатастрофы МАУ — HRW

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Представители власти Ирана пошли на преследование и запугивание родственников погибших во время авиакатастрофы самолета МАУ, который сбили 8 января 2020 неподалеку Тегерана.

По информации правозащитников организации Human Rights Watch (HRW), они разговаривали с 31 родственником жертв падения судна и людьми, которые знают, как иранская власть относилась к членам семей погибших.

Согласно показаниям опрошенных, иранские службы безопасности прибегали к задержаниям, допросам и запугиваниям.

Так, 16 человек сообщили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными СМИ, а также следили за тем, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы.

В отдельных случаях они задерживали или допрашивали людей в течение нескольких часов.

Читайте
Военные Ирана сразу знали, что сбили самолет МАУ - The New York Times

Авиакатастрофа МАУ

Самолет авиакомпании МАУ, следовавший по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в Иране 8 января 2020 года.

На борту находились граждане шести стран. Все 176 человек, которые были в самолете, погибли, среди них — 11 украинцев.

Подробнее об авиакатастрофе МАУ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Human Rights Watch

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка