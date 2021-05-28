Представители власти Ирана пошли на преследование и запугивание родственников погибших во время авиакатастрофы самолета МАУ, который сбили 8 января 2020 неподалеку Тегерана.

По информации правозащитников организации Human Rights Watch (HRW), они разговаривали с 31 родственником жертв падения судна и людьми, которые знают, как иранская власть относилась к членам семей погибших.

Согласно показаниям опрошенных, иранские службы безопасности прибегали к задержаниям, допросам и запугиваниям.

Так, 16 человек сообщили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными СМИ, а также следили за тем, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы.

В отдельных случаях они задерживали или допрашивали людей в течение нескольких часов.

Авиакатастрофа МАУ

Самолет авиакомпании МАУ, следовавший по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в Иране 8 января 2020 года.

На борту находились граждане шести стран. Все 176 человек, которые были в самолете, погибли, среди них — 11 украинцев.

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Источник: Human Rights Watch