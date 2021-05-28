Строительство Северного потока-2 нужно остановить. Ведь по этому газопроводу транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле.

С таким заявлением выступила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Так, она подчеркнула, что не поддерживает решение администрации 46-го президента Джо Байдена не вводить санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

По словам Грэнхолм, ее министерство не участвовало в консультациях, посвященным ограничительным мерам против проекта.

Поэтому она официально заявила, что выступает против завершения строительства Северного потока-2.

— Одна из причин, почему я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле, — объяснила она.

Как считает глава Минэнерго, вопрос санкций против газопровода должен был возникнуть значительно раньше.

— Мы должны были остановить Северный поток-2 до его построения, — добавила Грэнхолм.

Санкции против Северного потока-2

Недавно США отменили пакет санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2.

Госдеп Штатов объяснил, что отказ от санкций якобы отвечает национальным интересам Америки.

В то же время ввели санкции против некоторых российских компаний и судов, связанных со строительством газопровода.

Источник: Washington Examiner