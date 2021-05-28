Германия извинится перед африканской страной Намибией за геноцид народов гереро и нама в начале XX века, во времена, когда территория последней была немецкой колонией.

О признании этого факта сообщил глава МИД Германии Хайко Маас 28 мая 2021 года.

— В свете исторической и моральной ответственности Германии мы извинимся перед Намибией и потомками жертв геноцида, — отметил Хайко Маас.

Кроме того, в Германии заявили о выделении средств на развитие страны. Речь идет о программе стоимостью более $1,3 млрд.

Сумму будут выплачивать в течение следующих 30 лет, деньги пойдут на финансирование инфраструктурных проектов и системы здравоохранения Намибии.

Намибия расположена на юге Африки, ее население — 2,5 млн человек. С 1884 по 1915 год Намибия была немецкой колонией. В период с 1904 по 1907 год колониальные войска убили несколько десятков тысяч представителей народов.

Геноцид в Руанде

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Руанду.

Во время своего выступления он признал, что Франция несет ответственность за геноцид 1994 года, однако французский глава не извинился.

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