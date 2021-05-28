Российский газопровод Северный поток-2 нельзя запускать, даже если его выйдет достроить, до выяснения всех юридических вопросов.

Такое мнение высказал сопредседатель немецкой партии Зеленых Роберт Габек, отметив, что проект противоречит Третьему энергетическому пакету ЕС.

— Для меня важно, чтобы Северный поток-2 не был завершен. Это главное и важное. Если строительство все-таки завершат, необходимо выяснить юридические вопросы относительно того, можно ли его вводить в эксплуатацию. С моей точки зрения, Третий энергетический пакет ЕС этого не позволяет. И если это так — ситуацию нужно решать, — подчеркнул Роберт Габек.

При этом перед этим представитель подчеркивал, что изначально считал проект ошибкой. По его мнению, остановка Северного потока-2 может усилить немецкую дипломатию.

Строительство Северного потока-2

Проект российского газопровода Северный поток-2 противоречит интересам Украины.

Страна будет противостоять его строительству и дальше, заявили в МИД.

Подробнее о строительстве Северного потока-2 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Nord Stream 2