Описанная в книге 1984 Джорджа Оруэлла жизнь может стать реальностью уже в 2024 году. Такое мнение высказал президент компании Microsoft Брэд Смит.

По его словам, это может произойти, если законодатели не защитят людей от искусственного интеллекта.

— Если мы не примем законы, которые будут защищать общественность в будущем, то обнаружим, что технологии стремительно развиваются, и догнать их будет очень трудно, — сказал Смит.

Смит отметил, что постоянно возвращается к истории из книги 1984 Джорджа Оруэлла.

— На самом деле эта история была о правительстве, которое всегда могло видеть и слышать все, что делают и говорят все. Этого не произошло в 1984 году, но если мы не будем осторожны, это может произойти в 2024 году, — добавил он.

Президент Microsoft отметил, что в некоторых частях мира реальность настигает научную фантастику, как в Китае, который хочет стать лидером в области искусственного интеллекта.

По результатам исследования компании Comparitech, 54% из 770 млн камер видеонаблюдения во всем мире установлены именно в Китае.

Экс-гендиректор Google Эрик Шмидт отметил, что в области искусственного интеллекта необходимо обойти Китай.

— Мы находимся в состоянии геополитического стратегического конфликта с Китаем. Путь к победе — объединить наши ресурсы, чтобы разработать национальные и глобальные стратегии победы демократий в области искусственного интеллекта. Если этого не сделать, нас ждет будущее, в котором нам навяжут другие ценности, — сказал он.

В то же время консультант китайского правительства доктор Лан Сюэ считает, что распознавание лиц может стать очень полезным. Он добавил, что США считают Китай угрозой из-за того, что страна достигла значительного прогресса в этой сфере.

Роман 1984

Книга английского писателя Джорджа Оруэлла 1984 написана в жанре антиутопии, социальной и политической фантастики.

Роман рассказывает историю Уинстона Смита и его деградации под влиянием тоталитарного государства, в котором он существует. 1984 является одной из самых известных книг в мировой литературе и стоит в одном ряду с Прекрасным новым миром Олдоса Хаксли и 451 градусом по Фаренгейту Рея Брэдбери.

Также книга очень цитируема. В частности, выражение Старший Брат следит за тобой! (англ. Big Brother is watching you, — Ред.) сейчас обозначает любой акт наблюдения, который воспринимается как насильственный.