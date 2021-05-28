В ЕС не исключают повышения уровня напряженности в отношениях с Россией из-за ситуации с отменой европейских рейсов в Москву, но пока наблюдают за ситуацией.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи министров обороны в Лиссабоне.

— Вчера появились новости о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву. Это большое нарушение воздушного движения. Однако мы пока не знаем, будет ли это происходить время от времени или это общая норма от российских властей, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Беларусью. Нам придется подождать и посмотреть, чтобы принять меры, — рассказал Жозеп Боррель.

Эта ситуация создает риск эскалации напряженности в отношениях между ЕС и РФ.

— Риск эскалации всегда существует… Мы наблюдаем за этим, — добавил он.

Закрытие авиапространства для Беларуси

В связи с посадкой самолета в Минске и задержанием оппозиционера Романа Протасевича ряд стран приняли меры против Беларуси.

В частности, речь идет о закрытии неба для белорусских самолетов.

Подробнее об ограничении авиасообщения с Беларусью читайте на Фактах ICTV.

Источник: The European Council