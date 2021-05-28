Словацкая Республика заинтересована в сохранении транзита газа в западные страны через Украину.

Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

— Словакия всегда была надежной транзитной страной для российского газа на Запад через территорию Украины, и мы, безусловно, заинтересованы в сохранении этого транзита газа через Украину, — сказал Эдуард Хегер.

По его словам, страна надеется, что транзитный контракт между Россией и Украиной будет выполняться в дальнейшем.

Строительство Северного потока-2

Проект российского газопровода Северный поток-2 противоречит интересам Украины.

Страна активно противостоит завершению его строительства, ее поддерживают ряд западных партнеров, в частности США.

Подробнее о строительстве Северного потока-2 читайте в материалах на сайте Факты ICTV.