Это подорвет евроинтеграцию: Щерский о Северном потоке-2

Решение администрации 46-го президента США Джо Байдена не вводить санкции в отношении трубопровода Северный поток-2 является абсолютно ошибочным. Ведь последствия реализации проекта плохо повлияют на будущее Европы.

Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире польского радио.

— Я думаю, это решение основано на ошибочной оценке реальности. Ведь Северный поток-2 — это газовая бомба, заложенная под фундамент европейской интеграции, — отметил Щерский.

По его словам, этот проект действительно подорвет или может подорвать весь Евросоюз.

По мнению главы Бюро, суммарный объем газа, который пойдет в Европу по газопроводу, создаст зависимость Германии от российских поставок.

Поэтому это будет означать политическое влияние РФ на внешнюю политику и экономику ЕС.

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Санкции против Северного потока-2

На днях администрация США ввела и сразу прекратила действие санкций против оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига.

Вашингтон объяснил, что отказ от санкций якобы отвечает национальным интересам Америки.

Однако накануне администрация Байдена называла Северный поток-2 плохой идеей и примером вредного влияния России.

Источник: Polskie Radio