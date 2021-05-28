Руководство авиакомпании Ryanair отреагировало на экстренную посадку своего самолета в Минске 23 мая 2021 года.

Глава компании Майкл О’Лири назвал ее подготовленным и незаконным угоном, передают СМИ.

Они ссылаются на письмо, которое О’Лири отправил руководителю Департамента авиации Беларуси.

В письме он называет поступок Беларуси “незаконным и предосудительным действием”.

Посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая 2021 года в Минске посадили самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.

На его борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, после посадки судна его задержали. Мировое сообщество раскритиковало такой шаг властей Беларуси и отреагировало контрмерами в виде закрытия воздушного пространства.

Подробнее о посадке самолета Ryanair в Минске читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Wall Street Journal