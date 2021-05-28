Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав более 95,1% голосов. Об этом сообщил спикер парламента Хамуда Саббах.

По его словам, за действующего президента проголосовали 13 540 360 избирателей.

Махмуд Мари смог набрать 470 276 голосов (3,3%), а Абдулла Салом Абдулла – 213 968 (1,5%).

Всего в президентских выборах приняли участие 14,2 млн граждан из 18,1 млн. Явка составила 78%.

Башар Асад занимает пост президента с 2000 года.

Призыв не признавать президентские выборы в Сирии 26 мая озвучили министры иностранных дел Великобритании, США, Германии, Франции и Италии.

Запуск ракет из Сирии в сторону Израиля

14 мая из Сирии в сторону Израиля запустили три ракеты. Сообщение об обстреле обнародовал ЦАХАЛ.

Одна из ракет упала на территории Сирии.

Ракеты запустили после обострения конфликта между Израилем и Палестиной, который начался 10 мая.

Источник: Sana

Фото: Sana