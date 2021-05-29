Мы точно не виноваты: гендиректор Белавиа опроверг массовое сокращение сотрудников

Государственная белорусская авиакомпания Белавиа не будет вдвое сокращать штат своих сотрудников.

Об этом в субботу, 29 мая, заявил гендиректор компании Игорь Чергинец.

— Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от их гражданства. В инциденте может и есть виновные, но это точно не Белавиа. Это полное попрание основ демократии. Подлость. С особой фашисткой извращенностью один за одним закрываются воздушные коридоры. Да еще и соседи решили заработать на нашей беде, — заявил глава авиаперевозчика.

По его словам, Белавиа не прекратит свою деятельность, несмотря на кризисную ситуацию.

Чергинец добавил, что действия правительств западных стран носят спланированный характер.

Он также отметил, что Международная организация гражданской авиации начало расследование по поводу экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, которое должно закончится 25 мая.

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Белавиа отменила полеты по 12 направлениям

Белорусская авиакомпания Белавиа с 27 мая вынужденно отменила рейсы в Европу по 12 направлениям.

Компания не будет летать в страны ЕС как минимум до 30 октября.

Под отмену попали рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.