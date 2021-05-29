Тихановская призвала белорусов выйти на Глобальный пикет солидарности

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов в субботу, 29 мая, присоединиться к акции Глобальный пикет солидарности.

Таким образом она предложила отметить первую годовщину начала массовых акций протеста в Беларуси и задержания ее мужа – Сергея Тихановского.

По ее словам, белорусов в их стремлении к свободе поддерживает весь мир.

— Сегодня люди выйдут на Глобальный пикет солидарности в десятках стран мира и сотнях разных городов. В Вильнюсе такая акция пройдет в 18.00 – я обязательно туда приду. Самое главное – не оставайтесь в стороне. Нам вместе строить новую Беларусь, и начинать всегда нужно с себя, — написала Тихановская.

Она также отметила, что самое важное – чтобы белорусы поддержали друг друга внутри страны.

Лидер оппозиции призвала граждан Беларуси выйти на улицы в белой одежде и с плакатами, отправить политзаключенным письмо или поддержать их семьи через специальные фонды.

Кроме того, она анонсировала акцию под названием Где ваши тапки, белорусы, которая будет проходить в поддержку ее мужа.

Чтобы принять в ней участие, достаточно просто оставить домашние тапочки на видном месте.

Угрозы в адрес соучредителя Nexta

Накануне соучредитель Telegram-канала Nexta Степан Путило рассказал об угрозах, поступающих в его адрес.

Белорусский оппозиционер попросил власти Польши, на территории которой он в данный момент проживает, усилить охрану.

Также он призвал Запад оказать беспрецедентное давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.