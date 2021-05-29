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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

В Германии меняют отношение к газопроводу Северный поток-2

Північний потік 2

В Германии могут разделиться голоса по строительству трубопровода Северный поток-2. Посол Украины Андрей Мельник не исключает, что страна изменит отношение после сентябрьских выборов.

— Противников становится все больше, и для нас Северный поток-2 еще не закончен. Вполне возможно, что после выборов произойдет переосмысление. Вопрос также имеет важный аспект безопасности: трубопроводы в Украине создают положительную взаимозависимость между Россией, Украиной и Германией. Эта зависимость всегда имела стабилизирующий эффект. Их потеря может значительно увеличить риск нового вмешательства России, — заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Berliner Zeitung.

По мнению сопредседателя партии Зеленых Роберта Габека, проект противоречит Третьему энергетическому пакету ЕС. Северный поток-2 нельзя запускать, даже если его получится достроить, до выяснения всех юридических питань.проты достройки газопровода.

Свободная демократическая партия Германии требует моратория на строительство. В то же время позиция внутри Христианско-демократического союза разделилась.

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Подробнее о строительстве Северного потока-2 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Berliner Zeitung

Фото: Nord Stream 2

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