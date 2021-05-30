Американский штат Техас признал Голодомор геноцидом украинского народа

Американский штат Техас на местном законодательном уровне признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и утвердил ноябрь 2021 года месяцем памяти о жертвах трагедии.

— Палата представителей 87-го созыва законодательного органа штата Техас признала ноябрь 2021 месяцем памяти жертв геноцида в Украине, а также призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших, — говорится в тексте резолюции №253 Палаты представителей штата Техас.

Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом, со своей стороны, выразил благодарность почетному консулу Украины Грегу Бучаю “за его усилия и старания, направленные на содействие осведомленности о Голодоморе в штате Техас”.

Учитывая Техас, 23 штата США признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выделить средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Средства должны выделить уже 30 ноября.

Источник: capitol.texas.gov