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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

Британская разведка предполагает, что Covid-19 может иметь искусственное происхождение

коронавирус

Британские спецслужбы считают возможным то, что глобальная пандемия началась с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории.

В связи со значительным обострением напряженности в отношениях с Пекином они расследуют возможную утечку из института вирусологии, расположенного в городе Ухань.

На прошлой неделе президент США Джо Байден приказал провести расследование происхождения вируса. Китай неоднократно отрицал, что он является источником вируса.

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Ранее западные спецслужбы полагали, что существует лишь небольшая вероятность того, что вирус мог возникнуть в лаборатории.

Коронавирус в мире

Согласно последним данным, за сутки коронавирусом в мире заболели 516 215 людей. За все время пандемии Covid-19 заболели по меньшей мере 169 млн человек.

Также в мире за сутки зафиксировали 11 682 летальных случая, вызванного осложнением коронавируса. Всего от опасного вируса Covid-19 умерли более 3,5 млн людей.

Источник: The Times

Фото: Dreamstime

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