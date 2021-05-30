Британские спецслужбы считают возможным то, что глобальная пандемия началась с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории.

В связи со значительным обострением напряженности в отношениях с Пекином они расследуют возможную утечку из института вирусологии, расположенного в городе Ухань.

На прошлой неделе президент США Джо Байден приказал провести расследование происхождения вируса. Китай неоднократно отрицал, что он является источником вируса.

Ранее западные спецслужбы полагали, что существует лишь небольшая вероятность того, что вирус мог возникнуть в лаборатории.

Коронавирус в мире

Согласно последним данным, за сутки коронавирусом в мире заболели 516 215 людей. За все время пандемии Covid-19 заболели по меньшей мере 169 млн человек.

Также в мире за сутки зафиксировали 11 682 летальных случая, вызванного осложнением коронавируса. Всего от опасного вируса Covid-19 умерли более 3,5 млн людей.