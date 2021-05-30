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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России

Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России

Европейский союз на этой неделе направил в Белый дом президенту США Джо Байдену предложение относительно сотрудничества в противодействии Китаю и России.

Согласно проекту заявления, подготовленному для саммита Евросоюз — США в Брюсселе 15 июня, предлагается тесная консультация и сотрудничество по всему спектру общих проблем.

— Мы решительно ответим России на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренных действий, — сообщается в документе.

Саммит станет первым визитом Байдена в Европу в качестве президента США. Ожидается, что обе стороны начнут более тесное сотрудничество в сферах, затрагивающих все направления экономики Евросоюза и США.

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Также стороны выступят против наступления России на гражданское общество, оппозицию и независимые СМИ. Это произойдет за день до встречи президента США Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве.

Встреча Байдена и Путина

Стало известно, что встреча президентов США и России состоится в Женеве. Это официально подтвердили администрации обоих президентов. Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня.

Они обсудят отношения между странами и перспективы их развития. Также разговор будет касаться преодоления пандемии коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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