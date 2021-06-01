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Марія Степанюк |

Бельгия отзывает посла из Сеула на фоне скандала с его женой в магазине

бельгія відкликає свого посла

Бельгия отзывает своего посла из Южной Кореи на фоне скандала и реакции общественности.

9 апреля жена бельгийского посла Питера Лескушье Сян Сюециу напала на двух работников магазина в Сеуле.

Посольство Бельгии заявило, что министр иностранных дел страны Софи Вильмес решила, что лучшим решение в интересах двусторонних отношений стран является прекращение полномочий посла Лескушье этим летом.

Он был послом в Сеуле три года. Посольство не указало конкретной даты, когда истекает срок Лескушье в должности, а также не указало, кто его сменит на этом посту.

В заявлении министра говорится, что хотя Лескушье добросовестно выполнял свои обязанности, текущая ситуация не позволяет ему и дальше это делать.

Бельгийское правительство также отобрало у Сан Сюециу дипломатический иммунитет, отметив, что полиция должна иметь возможность провести полноценное расследование.

Что произошло в магазине?

Жена посла провела в магазине около часа, примеряя разнообразную одежду. Когда женщина пошла к выходу, на ней была одежда, которая продавалась в этом магазине.

Сян разгневалась, когда работница магазина спросила о куртке, в которую она одета, подозревая, что она краденая.

На камеры видеонаблюдения попали кадры, как жена посла толкнула одну из работниц, а затем дала пощечину другой сотруднице магазина, которая пыталась вмешаться в спор.

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В начале этого месяца Лескушье извинился от имени своей жены, отметив, что “у нее могли быть причины злиться на то, как с ней обращались в этом магазине, но совершение физического насилия абсолютно недопустимо”.

Посольство заявило, что Сян встречалась частно с двумя работницами магазина и извинилась.

Инцидент вызвал широкий резонанс. Тысячи людей подписали петицию на сайте президента Южной Кореи с призывом выслать жену посла из страны.

Источник: ВВС

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