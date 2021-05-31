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Людмила Грубник |

Серьезные факты: во Франции отреагировали на данные о шпионаже со стороны США и Дании

Серьезные факты: во Франции отреагировали на данные о шпионаже со стороны США и Дании

Во Франции отреагировали на информацию о возможном шпионаже представителей спецслужб США при поддержке Дании за европейскими политиками.

С заявлением выступил государственный советник по европейским делам Клеман Бон.

— Между союзниками должно быть доверие и минимальное сотрудничество… Поэтому эти потенциальные факты серьезные, — отметил Клеман Бон.

При этом, по его словам, нужно проверить эту информацию и подтвердить, действительно ли Дания сотрудничала с американскими спецслужбами.

Также необходимо выяснить, были ли вообще факты шпионажа.

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Данные о слежке

СМИ распространили информацию о том, что Агентство национальной безопасности США с помощью спецслужб Дании следило за несколькими европейскими политиками.

Так, разведка США якобы прослушивала звонки канцлера Германии Ангелы Меркель, информирует датская телекомпания Danmarks Radio.

Подробнее о скандале со шпионажем со стороны США и Дании читайте на Фактах ICTV.

Источник: France Info

Фото: Pexels

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