Во Франции отреагировали на информацию о возможном шпионаже представителей спецслужб США при поддержке Дании за европейскими политиками.
С заявлением выступил государственный советник по европейским делам Клеман Бон.
— Между союзниками должно быть доверие и минимальное сотрудничество… Поэтому эти потенциальные факты серьезные, — отметил Клеман Бон.
При этом, по его словам, нужно проверить эту информацию и подтвердить, действительно ли Дания сотрудничала с американскими спецслужбами.
Также необходимо выяснить, были ли вообще факты шпионажа.
Данные о слежке
СМИ распространили информацию о том, что Агентство национальной безопасности США с помощью спецслужб Дании следило за несколькими европейскими политиками.
Так, разведка США якобы прослушивала звонки канцлера Германии Ангелы Меркель, информирует датская телекомпания Danmarks Radio.
Подробнее о скандале со шпионажем со стороны США и Дании читайте на Фактах ICTV.
Источник: France Info