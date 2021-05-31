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Софія Зінов'єва |

Из соображений безопасности: представителям Беларуси ограничили доступ в штаб-квартиру НАТО

Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представителям Беларуси будет ограничен доступ в штаб-квартиру Альянса.

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Такое решение приняли из соображений безопасности подчеркнул Столтенберг на пресс конференции перед проведением встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

— Относительно белорусских чиновников, мы постоянно в НАТО оцениваем меры в области безопасности, и мы решили ограничить доступ для белорусского персонала в штаб-квартиру НАТО, отталкиваясь от нашей оценки мер безопасности в штаб-квартире, — добавил Столтенберг.

Санкции против Беларуси

С 3 июня Соединённые Штаты Америки возобновляют санкции против девяти белорусских предприятий.

К такому шагу власть прибегла из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Ограничения коснутся производителей краски, шин, удобрений и нефтяных компаний, в частности Белнефтехим, Белорусский дом нефтяной торговли, Нафтан.

Фото: Dreamstime

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