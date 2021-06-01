Байден относится к теме серьезно: Псаки анонсировала отчет об НЛО

Глава национальной разведки США Эврил Хэйнс и министр обороны Ллойдом Остином в следующем месяце представят Конгрессу отчет об известных фактах наблюдения Неопознанных летающих объектов.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, президент США Джо Байден активно следит за подготовкой документа.
— Безусловно, безопасность нашего воздушного пространства имеет первостепенное значение, будь то опознанные или неопознанные летающие объекты. По ряду причин мы не обсуждаем это публично, — заявила она.
По словам Псаки, в отчете будет содержаться информация о том, каким образом правительство США будет реагировать на известия о наблюдении НЛО, а также какие конкретно ведомства будут реагировать на такие сообщения.
Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что Байден крайне серьезно относится к этой теме.
Фото инопланетянина в Google Maps
В прошлом году известный охотник за НЛО Скотт Уоринг якобы обнаружил на одном из фото в сервисе Google Maps пришельца, который спрятался под одним из мостом Нью-Йорка.
Уоринг утверждает, что лицо пришельца подпадает под описание существ с других планет.
По его словам, инопланетянина можно увидеть по координатам Google Street View 42°26’35.27″N 76°30’48.70″W.