Байден относится к теме серьезно: Псаки анонсировала отчет об НЛО

Глава национальной разведки США Эврил Хэйнс и министр обороны Ллойдом Остином в следующем месяце представят Конгрессу отчет об известных фактах наблюдения Неопознанных летающих объектов.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, президент США Джо Байден активно следит за подготовкой документа.

— Безусловно, безопасность нашего воздушного пространства имеет первостепенное значение, будь то опознанные или неопознанные летающие объекты. По ряду причин мы не обсуждаем это публично, — заявила она.

По словам Псаки, в отчете будет содержаться информация о том, каким образом правительство США будет реагировать на известия о наблюдении НЛО, а также какие конкретно ведомства будут реагировать на такие сообщения.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что Байден крайне серьезно относится к этой теме.

Фото инопланетянина в Google Maps

В прошлом году известный охотник за НЛО Скотт Уоринг якобы обнаружил на одном из фото в сервисе Google Maps пришельца, который спрятался под одним из мостом Нью-Йорка.

Уоринг утверждает, что лицо пришельца подпадает под описание существ с других планет.

По его словам, инопланетянина можно увидеть по координатам Google Street View 42°26’35.27″N 76°30’48.70″W.