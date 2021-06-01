Беларусь усложнила выезд из страны для своих граждан

В Беларуси начали действовать новые правила выезда из страны. Новое постановление усложняет выезд для граждан Беларуси, даже если они имеют вид на жительство за рубежом.

В сообщении Белорусской пограничной службы говорится, что эти ограничения являются временными с целью сдержать распространение коронавирусной болезни.

— Для граждан Беларуси и иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд временно приостановлен, — говорится в сообщении.

Исключения предусматриваются только для некоторых категорий лиц, в частности: командировки государственных служащих и работников транспорта. Уехать из Беларуси будут иметь также право лица, имеющие право на постоянное проживание за границей.

Ограничение касается пунктов пропуска на границе на суше.

Ситуация с самолетом Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс 23 мая, принудительно посадили в аэропорту Минска. Для этого в небо подняли истребитель МиГ-29.

На борту лайнера был белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Основателя канала Nexta и его девушку задержали в аэропорту Минска.

В ответ на такие действия Лукашенко ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

25 мая стало известно, что Украина с 00.00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, а украинским самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве РБ.