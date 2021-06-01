Будут обсуждать Северный поток-2: делегация из Германии встретится с Салливаном

Делегация из Германии на этой неделе отправится в Вашингтон, где обсудит спорные вопросы относительно российского газопровода Северный поток-2.

Кроме того, представители ФРГ также будут говорить об отмену введенных экс-президентом США пошлин на сталь и алюминий из ЕС, которые европейцы считают несправедливыми.

Делегацию возглавят советники канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ян Хекер и Ларс-Хендрик Руллер.

Они проведут встречи с торговым представителем США Кэтрин Тай, а также советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Визит представителей Германии состоится всего за несколько дней до первого визита американского президента Джо Байдена в Европу и должен ознаменовать падение напряженности в экономических отношениях между США и Евросоюзом.

Отказ Джо Байдена вводить санкции против СП-2

В середине мая президент США отказался вводить новые санкции в отношении компаний, причастных к строительству Северного потока-2.

В частности, ограничительные меры не коснутся председателя компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига.

В Белом доме объяснили решение Байдена нежеланием ухудшать отношения между Соединенными Штатами и Германией.