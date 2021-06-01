При наличии ПЦР теста или зеленого паспорта: Грузия открыла сухопутные границы

Со вторника, 1 июня, Грузия открывает свои сухопутные границы.

Такое решение принял межведомственный координационный совет, сообщил глава операционного штаба Георгий Гибрадзе.

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Для въезда в страну на границе необходимо будет предъявить зеленый паспорт или отрицательный ПЦР тест, проведенный в последние 72 часа.

При этом невакцинированные иностранцы обязаны будут в течение трех суток с момента въезда в Грузию провести повторное тестирование на коронавирус.

— Приезжие также должны иметь медицинскую страховку, покрывающая случаи, связанные с Covid-19, — заявил Гибрадзе.

На сегодняшний день Грузию могут посещать граждане стран ЕС, Украины, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдовы и Омана.

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С сегодняшнего дня в Турции откроются заведения общественного питания, парки развлечений и спортзалы.

Обслуживать столики в заведениях питания разрешили с 07.00 до 21.00, а работать в режиме на вынос – до 00.00.

При этом, как сообщил президент страны Реджеп Эрдоган, еще месяц с понедельника по субботу будет действовать комендантский час с 22.00 до 05.00, а в воскресенье выходить из дома будет запрещено.

Источник: Грузия Online