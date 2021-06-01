Турция отсылает российских экспертов и сама будет контролировать скандальные С-400

Турция решила полностью самостоятельно контролировать приобретенные в России установки противоракетной обороны С-400, а российских экспертов отправить домой. Об этом во время своего визита в Грецию заявил турецкий глава МИД Мевлут Чавушоглу.

— С-400 будут находиться под нашим стопроцентным контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российские военные эксперты не останутся в Турции, — заявил Чавушоглу.

Также он отметил, что Турция не может принять призывы не использовать эти системы противоракетной обороны, которые страна приобрела почти за $2 млрд.

Ряд СМИ восприняли такое решение Турции, как сигнал о готовности к компромиссу в вопросе С-400.

Во время саммита НАТО ожидается, что президент Турции Реджеп Эрдоган встретится с президентом США Джо Байденом. Также планируется встреча Чавушоглу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее покупка Турцией С-400 вызвала резкую реакцию в НАТО и США. В частности, в США критиковали турецкие власти за того, что это оборудование не соответствует натовским стандартам и представляет потенциальную угрозу союзническим силам.

В декабре 2020 года США приняла решение ввести санкции за покупку этих ПРО против государственного учреждения Турции Presidency of Defense Industries, ее президента и трех сотрудников. Еще раньше Турцию исключили из программы самолетов F-35.

В начале 2021 года Пентагон принял постановление, согласно которому российские системы ПРО несовместимы с самолетами F-35, а санкции в отношении Турции будут действовать пока она не снимет с вооружения эти системы.

Продажа БПЛА Украине

Турция продолжит продавать Украине беспилотные летательные аппараты Байрактар, несмотря на протесты со стороны Российской Федерации. Это подтвердил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, турецкие БПЛА пользуются спросом не только в Украине, но и в других странах по всему миру.

Чавушоглу также отметил, что претензии РФ относительно непризнания Турцией аннексии украинского полуострова Крым — бессмысленны, поскольку Анкара не намерена менять свою позицию по этому вопросу.