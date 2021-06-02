В Ватикане ужесточили наказание за сексуальное насилие

Папа Римский Франциск изменил законы римско-католической церкви об ответственности за сексуальное насилие. Это является самым большим пересмотром уголовного кодекса за почти 40 лет.

Новые правила предусматривают, что сексуальное насилие, принуждение несовершеннолетних к сексу, наличие детской порнографии и сокрытия злоупотреблений отныне является уголовным преступлением по закону Ватикана.

Папа сказал, что одной из целей было “уменьшить количество случаев, когда… наказание оставалось на усмотрение властей”.

Чтобы принять изменения в Кодекс канонического права понадобилось 11 лет. К материалам вошли документы экспертов-канонистов и уголовного права.

В последние годы католическая церковь получила тысячи сообщений о сексуальном насилии со стороны священников и сокрытии высших священнослужителей таких преступлений во всем мире.

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Жертвы и критики десятилетиями жаловались на то, что предыдущие законы устарели и были не предназначены защищать виновных.

Новый кодекс заменяет последние большие изменения, которые были внесены Папой Римским Иоанном Павлом II в 1983 году. Новые правила вступают в силу 8 декабря.

Решение Ватикана в отношении однополых браков

Ватикан официально запретил католической церкви благословлять однополые браки, союзы и партнерства, поскольку Бог “не может благословить грех”.

Отмечается, что Конгрегация доктрины веры предполагает благословение гомосексуальных пар.

В то же время в заявлении указано, что церковь сохраняет за собой право давать “благословение отдельным людям с гомосексуальными наклонностями”.