В Италии вышел на свободу бывший член сицилийской мафии Джованни Бруска. Он был приговорен к двум пожизненным срокам.

Бруска прославился жестокими убийствами, в частности такими, как растворение тела ребенка в кислоте. Он даже получил прозвище убийца людей. Сам Бруска признал свою причастность к убийствам более сотни человек, включая известного борца с Коза Ностра Джованни Фальконе.

Мужчину выпустили за сотрудничество со следствием. Он помогал итальянской полиции расследовать дела своих “коллег” из мафии.

Освобождение 64-летнего резко восприняли родственники его жертв. В ближайшие четыре года он будет находиться условно под следствием.

Кто такой Джованни Бруска?

Бруска, которому сейчас 64 года, был ключевой фигурой в группе сицилийской мафии Коза Ностра.

В 1992 году он взорвал бомбу, в результате взрыва которой погиб итальянский следователь и борец с мафией Джованни Фальконе. Также погибли жена Фальконе и трое охранников. Бруска заложил взрывчатку на автодороге вблизи Палермо. Убийство Фальконе стало одним из самых резонансных в Италии.

Впоследствии Бруска признался в причастности к более чем 100 убийств.

Одним из самых жестоких было убийство Джузеппе Ди Маттео — 11-летнего сына другого мафиози, который его предал. Бруска похитил и пытал мальчика, прежде чем его задушил, а тело растворил в кислоте — в результате семья ребенка не смогла его похоронить.

После ареста в 1996 году он стал сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы уменьшить наказание. Он помог следователям разыскать гангстеров, которые ответствены за несколько атак мафии в 1980-х и 1990-х.

Реакция на освобождение Бруска

Освобождение Бруска вызвало гнев и возмущение среди родственников некоторых его жертв. Жена одного из убитых охранников Тина Монтинаро сказала газете Repubblica, что возмущена.

— Государство против нас — спустя 29 лет мы все еще не знаем правды о резне, и Джованни Бруска, человек, который уничтожил мою семью, на свободе, — сказала Монтинаро.

Сестра Джованни Фальконе Мария сказала, что ее огорчила эта новость, но итальянский закон дал Бруска право покинуть тюрьму.

— После 25 лет заключения босс мафии Джованни Бруска свободен. Это не справедливость, которую заслуживают итальянцы, — сказал Сальвини, лидер правой партии Лига.

Лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта назвал освобождение Бруска ударом в живот, который оставляет без дыхания.