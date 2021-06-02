Беларусь пожалуется на Украину и Евросоюз в ICAO

Беларусь считает незаконным решение авиационных властей Украины, стран Европейского Союза и других государств, которые закрыли свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.

Минск попросит Международную организацию гражданской авиации (ICAO) оценить правомерность таких действий, сообщает департамент по авиации Минтранса Беларуси.

По мнению ведомства, односторонние запреты на пролет белорусских самолетов нарушают ряд международных документов, в частности Чикагскую конвенцию, а также соглашения между правительствами Беларуси и Украины от 1995 года.

— Решение ряда государств, включая Украину, вызывает вопросы относительно их объективности, — сказано на официальном сайте госструктуры.

В департаменте по авиации также добавили, что ограничения наносят ущерб авиакомпании Белавиа, а также ее клиентам.

При этом авиавласти Беларуси рекомендовали иностранным авиаперевозчикам отказаться от использования воздушного пространства Украины.

Такой шаг они мотивировали инцидентом с самолетом авиакомпании Сибирь, который в 2001 году был сбит во время учений противовоздушной обороны, а также уничтожением в небе над Донбассом авиалайнера MH-17 компании Malaysia Airlines.

В ведомстве также напомнили об инциденте от 2016 года, когда диспетчер Украэроруха угрожал сбить воздушное судно Белавиа в случае, если самолет откажется приземлиться в Киеве.

Почему самолет Ryanair посадили в Минске

Ранее директор департамента по авиации Министерства транспорта Беларуси Артем Сикорский заявил, что самолет Ryanair посадили в Минске из-за того, что аэропорты Гродно и Бреста были закрыты.

При этом аэровокзал Минск-2 является запасным и работает в круглосуточном режиме.

Кроме того, по словам Сикорского, на момент входа самолета Ryanair в воздушное пространство Беларуси этот аэропорт якобы оказался ближайшим.