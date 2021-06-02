Соединенные Штаты Америки и союзники Североатлантического альянса в данный момент развернули широкомасштабные учения в небе над странами-членами Альянса.

В миссии принимают участие более 20 стран-членов НАТО.

— США и союзники участвуют в широкомасштабной миссии НАТО, в которой принимают участие более 20 стран НАТО. Они осуществляют полеты над странами-членами Альянса, проводя обучение, которое предназначено частично направить месседж президенту Российской Федерации Владимиру Путину, — сообщил телеканал CNN.

Обучение происходит за несколько неделю до встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Их встреча запланирована на 16 июня в Женеве сразу после саммита G7 и встречи лидеров НАТО.

Предстоящую встречу Путина и Байдена в Женеве не все воспринимают положительно. Немало американских политиков выступили с критикой, а французская пресса отмечает, что консенсуса достичь не удастся.

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