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Наташа Тарчевська |

Парламент Чехии готовит импичмент президенту Милошу Земану

Парламент Чехии готовит импичмент президенту Милошу Земану

Сенат Чехии планирует инициировать процедуру импичмента президенту Милошу Земану уже на следующей неделе.

Об этом на своей странице в Twitter заявил глава палаты парламента Павел Фишер.

— Мы только что проголосовали в комитете Сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента Республики, — написал Фишер.

Глава палаты парламента подчеркнул, что депутаты руководствуются статьей 66 Конституции Чехии.

Она определяет порядок проведения досрочных выборов, в случае если глава государства не может исполнять обязанности.

Полномочия президента Чехии Милоша Земана заканчиваются в 2023 году.

Из-за болезни президент Чехии будет передвигаться на коляске

В апреле стало известно, что Милош Земан будет передвигаться на коляске из-за невропатии ног.

Политик объяснил, что болеет невропатией стопы — это тяжелая травма, в результате которой были повреждены нервные волокна.

76-летний Милош Земан также подтвердил, что болезнь прогрессирует и состояние его ног ухудшается.

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