Парламент Чехии готовит импичмент президенту Милошу Земану

Сенат Чехии планирует инициировать процедуру импичмента президенту Милошу Земану уже на следующей неделе.

Об этом на своей странице в Twitter заявил глава палаты парламента Павел Фишер.

— Мы только что проголосовали в комитете Сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента Республики, — написал Фишер.

Глава палаты парламента подчеркнул, что депутаты руководствуются статьей 66 Конституции Чехии.

Она определяет порядок проведения досрочных выборов, в случае если глава государства не может исполнять обязанности.

Полномочия президента Чехии Милоша Земана заканчиваются в 2023 году.

Jednání Miloše Zemana je už dlouho neslučitelné s Ústavou, vrcholem byly jeho výkony v souvislosti s kauzou Vrbětice. Na výboru pro zahraničí a bezpečnost jsme dnes přijali usnesení o neschopnosti MZ vykonávat úřad. Analýzu jednání MZ najdete zde:https://t.co/r5L1dIyQs4 pic.twitter.com/hzUkkt6KBG — Pavel Fischer (@PavelFischer) June 2, 2021

Из-за болезни президент Чехии будет передвигаться на коляске

В апреле стало известно, что Милош Земан будет передвигаться на коляске из-за невропатии ног.

Политик объяснил, что болеет невропатией стопы — это тяжелая травма, в результате которой были повреждены нервные волокна.

76-летний Милош Земан также подтвердил, что болезнь прогрессирует и состояние его ног ухудшается.